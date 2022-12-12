- Пелагея Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Сын: - Филипп Фадеев
Отец ребёнка: - Фадей Васильев
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Фадей Васильев
Смерть
Неизвестно