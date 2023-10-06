Яковлев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1946
Дочь: Щеблыкина Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колегаева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна
Смерть
Неизвестно