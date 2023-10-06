Яковлев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1946

Дочь: Щеблыкина Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колегаева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Розалия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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