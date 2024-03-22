(Бородина) Феодосия незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородина) Феодосия незаконнорожденная

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.05.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: Дарья Афанасьевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
24.05.1897 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Анна Алексеевна ур. Бородина - Алексеева двоюродная сестра) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 902 стр 30 № 120ж
Смерть
Неизвестно
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