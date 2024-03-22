(Бородина) Феодосия незаконнорожденная
Место рождения
Дата рождения21.05.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897 ст.
Мать: Дарья Афанасьевна
Крещение
24.05.1897 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Анна Алексеевна ур. Бородина - Алексеева двоюродная сестра) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 902 стр 30 № 120ж
Смерть
Неизвестно