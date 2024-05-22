Замыслова (Абигалова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.01.1884 ст.
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Потомственная почётная гражданка
Бракосочетание
18.10.1913 ст.
https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-2/2125_2_23/
Рождение ребёнка
1916 ст.
Сын: Замыслов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Замыслов Николай Сергеевич
Смерть
1959
Востряковское кладбище, номер места (участка) захоронения: ЗИ/027/13/0485