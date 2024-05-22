Замыслова (Абигалова) Александра Дмитриевна Около 28.01.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Замыслова (Абигалова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 28.01.1884 ст.

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Потомственная почётная гражданка
Бракосочетание
18.10.1913 ст.

Муж: Замыслов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-2/2125_2_23/
Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Замыслов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Замыслов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва
Востряковское кладбище, номер места (участка) захоронения: ЗИ/027/13/0485

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