Пищулина (Проскурякова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1859
Рождение ребёнка
13.10.1861
Дочь: Пищулина (Пищулина) Параскева Митрофановна
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Рождение ребёнка
22.05.1864
Сын: Пищулин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Рождение ребёнка
02.08.1865
Дочь: Пищулина (Пищулина) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Рождение ребёнка
13.03.1868
Дочь: Пищулина (Пищулина) Агафия Митрофановна
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Рождение ребёнка
28.06.1870
Сын: Пищулин Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Рождение ребёнка
29.07.1873
Дочь: Пищулина (Пищулина) Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Рождение ребёнка
24.02.1876
Дочь: Пищулина (Пищулина) Дарья Митрофановна
Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович
Смерть
Неизвестно