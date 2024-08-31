Пищулина (Проскурякова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Проскурякова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1859

Муж: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1861

Дочь: Пищулина (Пищулина) Параскева Митрофановна

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Пищулин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1865

Дочь: Пищулина (Пищулина) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1868

Дочь: Пищулина (Пищулина) Агафия Митрофановна

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1870

Сын: Пищулин Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1873

Дочь: Пищулина (Пищулина) Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1876

Дочь: Пищулина (Пищулина) Дарья Митрофановна

Отец ребёнка: Пищулин Митрофан Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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