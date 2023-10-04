Белогуров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Тим, Тимский муниципальный район, Курская область
Тимский мещанин.
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.
Сын: Белогуров Александр Иванович
Мать ребёнка: Белогурова Пелагея Иосифовна
Смерть
Неизвестно