Белогуров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белогуров Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белогурова Пелагея Иосифовна

Место жительства
1912 ст.
Тим, Тимский муниципальный район, Курская область
Тимский мещанин.
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.

Сын: Белогуров Александр Иванович

Мать ребёнка: Белогурова Пелагея Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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