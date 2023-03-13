Офимья Савельева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Филиппъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1767
Сын: Яковъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Парфенъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Федоровъ