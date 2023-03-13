Офимья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОфимья Савельева

Офимья Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

1764 г.р.
1767 г.р.
1772 г.р.
1774 г.р.
1776 г.р.
1778 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Филиппъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1767

Сын: Яковъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Парфенъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Федоровъ

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