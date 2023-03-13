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Филиппъ

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Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Афонасий Федоровъ

Мать: Офимья Савельева

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1791

Сын: Михаилъ

Мать ребёнка: Прасковья Ларионова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Прасковья Ларионова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ларионова

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