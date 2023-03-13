Филиппъ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Афонасий Федоровъ
Мать: Офимья Савельева
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1791
Сын: Михаилъ
Мать ребёнка: Прасковья Ларионова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Прасковья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ларионова