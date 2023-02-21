Первая Жена Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 У него жена Ирина Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) Умре 1769 3 ревизия ~1761-40=1721
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сергей Никитин
Отец ребёнка: Никита Клементов
РС-1782 У них сын Сергей, вдов (по последней ревизии написаны были лета 10) 29=1753
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Клементов
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
РС-1782 У него жена Ирина Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) Умре 1769