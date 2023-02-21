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Первая Жена Ирина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 У него жена Ирина Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) Умре 1769 3 ревизия ~1761-40=1721
Рождение ребёнка
1753

Сын: Сергей Никитин

Отец ребёнка: Никита Клементов

РС-1782 У них сын Сергей, вдов (по последней ревизии написаны были лета 10) 29=1753
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Клементов

Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
РС-1782 У него жена Ирина Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) Умре 1769
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