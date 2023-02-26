Колабаев Василий Иванов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Королькова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1844
Дочь: Мавра Васильева
Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1845
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1848
Сын: Колабаев Макарий Василиев
Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно