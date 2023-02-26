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Колабаев Василий Иванов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Королькова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1844

Дочь: Мавра Васильева

Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
12.02.1845

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1848

Сын: Колабаев Макарий Василиев

Мать ребёнка: Колабаева Агрипина Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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