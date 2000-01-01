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Gasztold Franciszek Francko
Gasztold Franciszek Francko
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Место рождения
Lietuva
Дата рождения
1558
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Gasztold Mikołaj
1530 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1558
Отец:
Gasztold Mikołaj
Мать: не указана
Lietuva
Смерть
Неизвестно
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