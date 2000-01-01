Gasztold Franciszek Francko — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gasztold Franciszek Francko

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1558

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1530 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1558

Отец: Gasztold Mikołaj

Мать: не указана

Lietuva
Смерть
Неизвестно
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