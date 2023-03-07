Бельтюгов Марко Андреев
Место рожденияпоч. Столбов над Талым ключем Кушкета, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Бельтюгов Андрей Федоров
Мать: не указана
поч. Столбов над Талым ключем Кушкета, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810