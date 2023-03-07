Бельтюгов Марко Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельтюгов Марко Андреев

Бельтюгов Марко Андреев

avatar

Место рождения

поч. Столбов над Талым ключем Кушкета, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Бельтюгов Андрей Федоров

Мать: не указана

поч. Столбов над Талым ключем Кушкета, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close