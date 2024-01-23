Кулагин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кулагина Елена Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кулагин Сергей
Мать ребёнка: Кулагина Елена Александрова
Смерть
Неизвестно