Кулагин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулагин Николай Васильевич

Кулагин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кулагина Елена Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Елена Александрова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кулагин Сергей

Мать ребёнка: Кулагина Елена Александрова

Смерть
Неизвестно

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