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Батаев Василий Родионович

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Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Батаев Родион Мартынович

Мать: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1960
Селение Ново-Саратовка, ныне Азербайджан.
В 1960 живет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно
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