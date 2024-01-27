Батаев Василий Родионович
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Батаев Родион Мартынович
Мать: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1960
Селение Ново-Саратовка, ныне Азербайджан.
В 1960 живет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно