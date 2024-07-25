Шипицин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Шипицина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шипицин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шипицина Мария Андреевна

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
Запись о рождении Ф.Р-580 Оп.4 Д.834 Л.232 Место рождения: д. Крутиха Место регистрации: Крупянский волисполком Крупянской волости Омского уезда
Смерть
Неизвестно

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