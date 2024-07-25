Шипицин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шипицина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Шипицина Мария Андреевна
Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
Запись о рождении Ф.Р-580 Оп.4 Д.834 Л.232 Место рождения: д. Крутиха Место регистрации: Крупянский волисполком Крупянской волости Омского уезда
Смерть
Неизвестно