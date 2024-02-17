Трифонов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1853 ст.
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Яковлевна
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859
Сын: Трифонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Трифонов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Яковлевна