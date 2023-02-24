(Славка Кижевайкин) Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Славка Кижевайкин) Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Егор Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Алена Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Алена Федоровна

Смерть
1764
Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Алена Федоровна

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