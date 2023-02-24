(Славка Кижевайкин) Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Егор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Алена Федоровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Алена Федоровна
Смерть
1764
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Алена Федоровна