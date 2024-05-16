Золотова Дарья Ивановна Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотова Дарья Ивановна

Место рождения

Филютино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Филютино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Золотов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Золотов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Золотов Василий Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Золотов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1795

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