Золотова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Золотов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Смерть
После 1795