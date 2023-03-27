Клипперт (Владимирцева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Лея Валерьевна
Отец ребёнка: Клипперт Валерий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Клипперт Валерий Леонидович