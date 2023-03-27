Клипперт (Владимирцева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Владимирцева) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Лея Валерьевна

Отец ребёнка: Клипперт Валерий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Валерий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Клипперт Валерий Леонидович

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