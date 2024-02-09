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Пахатинский Павел Александрович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Пахатинский Александр

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахатинская -- Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
10.09.1901

Сын: Пахатинский Виктор Павлович

Мать ребёнка: Пахатинская -- Пелагея Александровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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