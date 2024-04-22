Будим (Budim) Михаил Авраамович (Абрамович)
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Будим Авраам Авраамович
Мать: Будим Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Будим Фатима Потаповна
Военная служба
?.08.1941
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будим Фатима Потаповна
Смерть
?.08.1942
на войне