Будим (Budim) Михаил Авраамович (Абрамович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будим (Budim) Михаил Авраамович (Абрамович)

Место рождения

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Будим Авраам Авраамович

Мать: Будим Марфа Ивановна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Будим Фатима Потаповна

Военная служба
?.08.1941
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будим Фатима Потаповна

Смерть
?.08.1942
на войне
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