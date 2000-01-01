Лагутина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Лагутина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лагутин Иван Яковлевич
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно