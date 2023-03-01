Беляева Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.05.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1844

Муж: Беляев Матвей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.12.1845

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Беляев Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
21.05.1849
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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