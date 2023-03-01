Беляева Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти21.05.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1844
Рождение ребёнка
22.12.1845
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1848
Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич
Смерть
21.05.1849