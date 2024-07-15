Горбачев Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Горбачев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анна (Нина как ее называли в семье) Никифоровна
Смерть
1962