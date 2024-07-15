Горбачев Михаил Тимофеевич 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачев Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Нина как ее называли в семье) Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 8 детей (выжили 7 детей)

Мать ребёнка: Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Горбачев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анна (Нина как ее называли в семье) Никифоровна

Смерть
1962

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