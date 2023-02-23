Крючков Тихон Езекиниевич
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
18.?.1885
Жена: Крючкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: возможно Евдокия
Мать ребёнка: Крючкова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно