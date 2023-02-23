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Крючков Тихон Езекиниевич

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
18.?.1885

Жена: Крючкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: возможно Евдокия

Мать ребёнка: Крючкова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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