Черных Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Черных Ольга Свиридовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Адексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1980
Дочь: Перелыгина ирина Владимировна
Мать ребёнка: Черных Ольга Свиридовна