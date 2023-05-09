Черных Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Черных Ольга Свиридовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Адексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1980

Дочь: Перелыгина ирина Владимировна

Мать ребёнка: Черных Ольга Свиридовна

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