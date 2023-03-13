Зайцева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зайцевъ Григорий
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Зайцевъ Сергей
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Иванъ