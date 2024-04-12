Сурков (Суриков) Федосей Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Курово Вохомской волости
Место жительства
С 1740
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 41 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суркова Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно