Сурков (Суриков) Федосей Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурков (Суриков) Федосей Прокопьев

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Курово Вохомской волости
Место жительства
С 1740
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 41 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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