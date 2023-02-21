Плоткина (Каган) Эсфирь Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плоткина (Каган) Эсфирь Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Каган Маркус Гиллелевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Плоткин Соломон Наумович

Отец ребёнка: Плоткин Наум Соломонович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Плоткин Аркадий Наумович

Отец ребёнка: Плоткин Наум Соломонович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Плоткина Берта Берта Наумовна

Отец ребёнка: Плоткин Наум Соломонович

Смерть
1977
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