Плоткина (Каган) Эсфирь Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Каган Маркус Гиллелевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Плоткин Наум Соломонович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Плоткин Наум Соломонович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Плоткина Берта Берта Наумовна
Отец ребёнка: Плоткин Наум Соломонович
Смерть
1977