Маракуев Фадей (Фотий) Кузьмич
Место рождения
Дата рождения22.06.1851 ст.
Дата смерти19.08.1851 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1851 ст.
Отец: Маракуев Кузьма (Козма) Михайлов
Мать: Маракуева (Бордачёва) Матрёна (Матрона) Георгиева (Егорова)
близнецы, приёмные для Кузьмы
Крещение
22.06.1851 ст.
Якиманское, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: того ж ведомства Божеровской волости дер. Бережков кр-нин Алексей Герасимов, той же дер. кр-на Ивана Егорова жена Агафья Егорова
Смерть
19.08.1851 ст.
от кашля
Похороны
21.08.1851 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
при Церкви