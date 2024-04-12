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Зыкун Михаил Харитонович

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Зыкун Харитон Григорьевич

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1863 ст.

Жена: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Сын: Зыкун Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1867 ст.

Сын: Зыкун Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1870 ст.

Сын: Зыкун Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1872 ст.

Сын: Зыкун Иван Михайлович

Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Сын: Зыкун Семён Михайлович

Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1884 ст.

Дочь: Зыкун Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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