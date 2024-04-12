Зыкун Михаил Харитонович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Зыкун Харитон Григорьевич
Бракосочетание
03.11.1863 ст.
Жена: Зыкун Анна Севериановна
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Сын: Зыкун Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна
Рождение ребёнка
06.10.1867 ст.
Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна
Рождение ребёнка
03.07.1870 ст.
Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна
Рождение ребёнка
23.09.1872 ст.
Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна
Рождение ребёнка
03.02.1884 ст.
Дочь: Зыкун Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Зыкун Анна Севериановна
Смерть
Неизвестно