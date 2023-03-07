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Кощеев Павел Иванович

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Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кощеев Иван Малахов

Мать: Кощеева Ирина Космина

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафия Павловна

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ксения Иванова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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