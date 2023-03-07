Кощеев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кощеев Иван Малахов
Мать: Кощеева Ирина Космина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафия Павловна
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ксения Иванова
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795