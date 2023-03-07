Кощеева (Вотинцева) Ирина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Вотинцева) Ирина Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1767 ст.

Дочь: Кощеева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кощеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Малахов

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
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