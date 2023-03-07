Кощеева (Вотинцева) Ирина Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1767 ст.
Дочь: Кощеева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Иван Малахов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790