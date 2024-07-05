Прохорова Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1913
Сын: Прохоров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Прохоров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Прохорова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Прохоров Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Прохоров Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно