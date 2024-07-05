Прохорова Надежда Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохорова Надежда Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Василий Стефанович

Рождение ребёнка
18.04.1913

Сын: Прохоров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Стефанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Прохорова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Стефанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Прохоров Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Стефанович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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