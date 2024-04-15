Ковалев Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения21.01.1894 ст.
Дата смерти26.11.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1894 ст.
Крещение
22.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
26.11.1895 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRMN?i=50&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.11.1895 ст.
на отведенном кладбище