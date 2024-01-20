Саутина Августа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина Августа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Саутин Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Саутин Владимир Владимирович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
?.09.1928

Сын: Саутин Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Саутин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тарасова (Саутина) Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Саутин Владимир Владимирович

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

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