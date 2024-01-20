Саутина Августа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1926
Сын: Саутин Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Саутин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
?.09.1928
Сын: Саутин Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Саутин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тарасова (Саутина) Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Саутин Владимир Владимирович
Смерть
Неизвестно