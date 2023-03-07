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Дарья Степановна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1863

Муж: Афанасьев Аким Яковлев

Рождение ребёнка
13.08.1868

Дочь: Васса Акимовна

Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев

Рождение ребёнка
04.09.1870

Дочь: Елизавета Акимовна

Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев

Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Ефросиния Акимовна

Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев

Рождение ребёнка
10.09.1879

Сын: Афанасьев Аким Акимович

Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев

Смерть
Неизвестно
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