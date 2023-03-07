Дарья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1863
Рождение ребёнка
13.08.1868
Дочь: Васса Акимовна
Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев
Рождение ребёнка
04.09.1870
Дочь: Елизавета Акимовна
Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Ефросиния Акимовна
Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев
Рождение ребёнка
10.09.1879
Отец ребёнка: Афанасьев Аким Яковлев
Смерть
Неизвестно