Мельник Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1960

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Надежда Ивановна

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