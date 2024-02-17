Blumfeldt Minna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blumfeldt Minna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Plisnik Jaan

Мать: Plisnik Liisu

Смерть
Неизвестно
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