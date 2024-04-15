Назаренко Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Назаренко Алексей
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей в 1838 году Ялтинского уезда титулярному советнику Николаю фон Лартвис | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LB-Z?i=4... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно