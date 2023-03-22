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Щелчков Кирилл Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Щелчков Василий Михайлович

Мать: не указана

Военная служба
1914
Участник Первой Мировой войны. 511-я Орловская дружина, рядовой.
Смерть
Около 1916
Есть запись на сайте gwar.mil.ru, что он был болен. В сельскохозяйственной переписи 1917 года указано, что он отсутствует (находится в армии) 4 года и приписка - пропал без вести.
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