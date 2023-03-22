Щелчков Кирилл Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Щелчков Василий Михайлович
Мать: не указана
Военная служба
1914
Участник Первой Мировой войны. 511-я Орловская дружина, рядовой.
Смерть
Около 1916
Есть запись на сайте gwar.mil.ru, что он был болен. В сельскохозяйственной переписи 1917 года указано, что он отсутствует (находится в армии) 4 года и приписка - пропал без вести.