Лобов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Лобова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Лобова Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Вера Алексеевна

Смерть
2023

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