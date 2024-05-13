Фахретдинов Арифулла Фахретдинов? (Фахретдинов) /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахретдинов Амирша Арифулла Улы
Мать ребёнка: Фахретдинова (Фахретдинова) Мәҗүдә (Мажуда)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1919
Смерть
Неизвестно