Фахретдинов Арифулла Фахретдинов? (Фахретдинов) / Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фахретдинов Арифулла Фахретдинов? (Фахретдинов) /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Раиса Арифулла/Гинятулла? Кызы

Мать ребёнка: Фахретдинова (Фахретдинова) Мәҗүдә (Мажуда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахретдинов Амирша Арифулла Улы

Мать ребёнка: Фахретдинова (Фахретдинова) Мәҗүдә (Мажуда)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахретдинова (Фахретдинова) Мәҗүдә (Мажуда)

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы

Мать ребёнка: Фахретдинова (Фахретдинова) Мәҗүдә (Мажуда)

Смерть
Неизвестно

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