Демяненко Александр Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.10.1896 ст.
Акилина Васильевна Карпенко
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-P?i=394&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.07.1901 ст.
Дочь: Демьяненко Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Демяненко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.05.1904 ст.
Дочь: Гликерия Александровна
Мать ребёнка: Демяненко Евдокия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQN-2?i=796&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно