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Демяненко Александр Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Васильевна Карпенко
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Жена: Демяненко Евдокия Григорьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-P?i=394&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.07.1901 ст.

Дочь: Демьяненко Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Демяненко Евдокия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.05.1904 ст.

Дочь: Гликерия Александровна

Мать ребёнка: Демяненко Евдокия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQN-2?i=796&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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