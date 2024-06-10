Антонова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1780 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1780 ст.
Бракосочетание
01.11.1798 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1802 ст.
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Титова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Титов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
17.08.1813 ст.
Дочь: Титова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович