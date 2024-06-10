Антонова Анна Васильевна 05.12.1780 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова Анна Васильевна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.12.1780 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1780 ст.

Отец: Антонов Василий Антонович

Мать: (Лазарева) Анна Лазаревна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1798 ст.

Муж: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1802 ст.

Сын: Титов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Титова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Титов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1813 ст.

Дочь: Титова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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