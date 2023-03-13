Воронина Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Воронинъ Иванъ
Отец ребёнка: Воронинъ Николай
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Маврина Анна
Отец ребёнка: Воронинъ Николай
Рождение ребёнка
1767
Сын: Воронинъ Логинъ
Отец ребёнка: Воронинъ Николай
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Грошева Анисья
Отец ребёнка: Воронинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронинъ Николай