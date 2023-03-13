Воронина Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Воронинъ Иванъ

Отец ребёнка: Воронинъ Николай

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Маврина Анна

Отец ребёнка: Воронинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Воронинъ Логинъ

Отец ребёнка: Воронинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Грошева Анисья

Отец ребёнка: Воронинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинъ Николай

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