Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Сташкевич Редчиц) Александра Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Сташкевич) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сташкевич) Мопрения? Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров