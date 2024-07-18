Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Сташкевич Редчиц) Александра Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Сташкевич) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сташкевич Иван Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сташкевич) Мопрения? Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Федоров

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