Михалко Оксана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалко Оксана Евгеньевна

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Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

1971

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Михалко Евгений Львович(Михайлович)

Мать: Михалко Людмила

Россия, Москва
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