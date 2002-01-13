Тихомиров Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1941
Дата смерти13.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1941
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Карельский, Лоухский район Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.2002
Карелия, Лоухский р-н, п. Карельский