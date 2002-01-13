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Тихомиров Валентин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1941

Дата смерти

13.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1941

Отец: не указан

Мать: Тихомирова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
01.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Карельский, Лоухский район Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.2002
Карелия, Лоухский р-н, п. Карельский
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