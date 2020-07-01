Чучалин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1946
Дата смерти01.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946
Бракосочетание
23.02.1973
Рождение ребёнка
25.03.1974
Дочь: Чучалина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Чучалина (Бронникова) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.03.1979
Дочь: Долматова (Чучалина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Чучалина (Бронникова) Екатерина Фёдоровна
Смерть
01.07.2020