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Чучалин Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1946

Дата смерти

01.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946

Отец: Чучалин Михаил Яковлевич

Мать: Чучалина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
23.02.1973

Жена: Чучалина (Бронникова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.03.1974

Дочь: Чучалина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Чучалина (Бронникова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.03.1979

Дочь: Долматова (Чучалина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Чучалина (Бронникова) Екатерина Фёдоровна

Смерть
01.07.2020

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